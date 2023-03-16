Забастовка сотрудников метрополитена парализовала подземку в Лондоне

Новости Великобритании. Забастовки работников метрополитена парализовали движение поездов в Лондоне. Тысячи пассажиров вынуждены искать альтернативу подземному транспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы переживают, что из-за роста расходов компании начнут сокращать сотрудников, поэтому бороться за права трудящихся нужно уже сейчас, считают организаторы стачки. Сегодня протесты для Королевства уже не редкость. Из-за финансовых проблем по всей стране бастуют не только транспортники, но и учителя, медицинские и почтовые работники.