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Забастовка сотрудников метрополитена парализовала подземку в Лондоне

16 марта 2023 13:28
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Новости Великобритании. Забастовки работников метрополитена парализовали движение поездов в Лондоне. Тысячи пассажиров вынуждены искать альтернативу подземному транспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка сотрудников метрополитена парализовала подземку в Лондоне-1

Профсоюзы переживают, что из-за роста расходов компании начнут сокращать сотрудников, поэтому бороться за права трудящихся нужно уже сейчас, считают организаторы стачки. Сегодня протесты для Королевства уже не редкость. Из-за финансовых проблем по всей стране бастуют не только транспортники, но и учителя, медицинские и почтовые работники.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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