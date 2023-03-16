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В Греции продолжаются протесты из-за аварии на железной дороге

16 марта 2023 13:26
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Новости Греции. Движение транспорта парализовано в Греции. В разных городах страны протестуют из-за самой смертоносной железнодорожной аварии в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции продолжаются протесты из-за аварии на железной дороге-1

Напомним, в результате столкновения поездов 28 февраля погибли 57 человек. Вину признал начальник станции города Лариса, который по ошибке отправил два состава по одному пути. Однако протестующие считают, что предотвратить катастрофу могло правительство. Неоднократно оно закрывало глаза не требования профсоюзов улучшить меры безопасности на железной дороге. Люди призывают к ответственности местные власти и выступают против того, чтобы за случившуюся трагедию отвечал один человек.

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# Акции протеста # Новости Греции # Фотофакт

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