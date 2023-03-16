Количество жертв наводнений в Турции увеличилось до 15 человек

Новости Турции. Количество жертв в результате наводнений в Турции увеличилось до 15, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. В основном от удара стихии пострадали юго-восточные территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Количество жертв в результате наводнений в Турции увеличилось до 15, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. В основном от удара стихии пострадали юго-восточные территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там мощными потоками воды сносит машины, затоплены первые этажи домов, инфраструктура, городские здания и даже больница. В отдельных районах не выдержали удара стихии дороги. В ряде провинций отменены занятия в школах.
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