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Количество жертв наводнений в Турции увеличилось до 15 человек

16 марта 2023 13:25
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Новости Турции. Количество жертв в результате наводнений в Турции увеличилось до 15, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. В основном от удара стихии пострадали юго-восточные территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв наводнений в Турции увеличилось до 15 человек-1

Там мощными потоками воды сносит машины, затоплены первые этажи домов, инфраструктура, городские здания и даже больница. В отдельных районах не выдержали удара стихии дороги. В ряде провинций отменены занятия в школах.

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# Наводнение # Новости Турции # Фотофакт

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