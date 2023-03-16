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Рай для животных. 13 жирафов перевезут в заповедник из общественной зоны

16 марта 2023 13:24
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13 жирафов стали настоящими счастливчиками. Из региона, где им совсем неуютно, их перевозят в заповедник Лольдия. В Кении он считается раем для животных.

Рай для животных. 13 жирафов перевезут в заповедник из общественной зоны-1

Доминик Бижеле, ветеринарный врач:
Эта операция, которую мы проводим здесь, предназначена для спасения жирафов с целью сохранения вида. Мы уделяем особое внимание жирафам из этого района Мойндаби, который находится в общественной зоне, где они плохо защищены.

Рай для животных. 13 жирафов перевезут в заповедник из общественной зоны-4

Доминик Бижеле:
Здесь нет воды и недостаточно растительности. Поэтому мы отвезем их в заповедник, где они будут очень хорошо защищены с достаточным количеством воды и растительности, и не будет конфликтов между человеком и дикой природой.

Рай для животных. 13 жирафов перевезут в заповедник из общественной зоны-7

В операции по переселению длинношеих гигантов участвовали ветеринарные врачи и офицеры государственной службы дикой природы Кении. Транспортировка жирафов на дальние расстояния – задача не из простых.

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