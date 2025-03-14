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Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения

14 марта 2025 17:06
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Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана объявили о завершении работы над текстом мирного соглашения, которое призвано положить конец продолжающемуся почти четыре десятилетия конфликту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно заявлению главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения Баку по двум последним ранее несогласованным пунктам документа. Договоренности подтвердили ведомства двух стран. Следующим шагом должна стать конституционная реформа в Армении, поскольку в действующей редакции Основного закона этой страны содержатся территориальные претензии к Азербайджану. В Ереване подтвердили готовность к консультациям о месте и сроках подписания соглашения. 

Обсуждение условий мирного договора между Арменией и Азербайджаном началось в 2023 году, после того как Баку установил контроль над Нагорным Карабахом в ходе военной операции. Теперь сторонам предстоит определить формат подписания договора и механизмы его реализации.

# Международная политика

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