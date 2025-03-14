Западные политики на фоне кризиса между Брюсселем и Вашингтоном не могут понять, какую методичку использовать. Яблоком раздора, конечно, стала Украина. Евроатлантические перспективы Киева вызывают много споров и скандалов, что ставит под вопрос единство позиции коллективного Запада. Так, генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы Альянса, такое решение принято по воле президента США Трампа. Разворот американской администрации на 180 градусов вызван стремлением главы Белого дома в скором времени разрешить конфликт. Хотя многие союзники с этим не согласны. Как заявил венгерский премьер Орбан, Брюссель обещает Украине ускоренное вступление в Европейский союз в обмен на продолжение войны с Россией, что не вызывает энтузиазма внутри объединения. По его словам, это окончательно разрушит союз, так как поспешное вступление нанесет непоправимый вред экономике, социальной сфере и безопасности, не говоря уже о национальной обороне. Но еврочиновников не волнует благополучие собственных граждан, а заботят лишь собственные амбиции.