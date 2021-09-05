За день были уничтожены около 600 талибов. Противостояние в Афганистане – что там происходит сейчас?

Новости Афганистана. Одной из главных тем мировой повестки остаются события в Афганистане. Американские военные уже покинули страну, однако оставили там огромное количество спецтехники и оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трамп заявил, что на этом миссия Штатов в афганском деле выполнена.

Однако точка в противостоянии в Афганистане еще не поставлена. Талибы по-прежнему ведут бои в оставшихся неподконтрольными районах. Главной целью радикалов сегодня остается Панджшер. До некоторых пор он был последней провинцией, где не была установлена власть талибов, хотя в скором времени террористическая организация объявила об обратном и отметила свою победу стрельбой в Кабуле. В результате такого празднования погибли 17 человек.

На данный момент несколько районов и аванпостов Панджшера действительно заняты талибами, однако сопротивление им оказывает местное ополчение. 4 сентября они убили 600 боевиков и взяли в плен более 1 000.