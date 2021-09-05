Прямой эфир

Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020

05 сентября 2021 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Летние Паралимпийские игры в Токио подошли к финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020-1

5 сентября в Токио проходит торжественная церемония закрытия. Мероприятие проходит без зрителей, но благодаря технологиям XXI века можно оценить торжество во всей красе. 

Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020-4

Церемония закрытия Игр началась с выступления музыкантов. Под их аккомпанемент прошло красочное шоу с участием 40 артистов балета. 

Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020-7

После этого стартовал и парад флагов стран-участниц соревнований. 

Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020-10

Стоит отметить, что главная особенность закрытия Паралимпиады – что в ней принимают участие не только спортсмены, но и исполнители с особенностями здоровья. 

Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020-13

После шествия флагов перед зрителями шоу выступил однорукий гитарист и ансамбль барабанщиков с нарушениями слуха. 

Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020-16

История летних Паралимпийских игр-2020 написана, теперь всем можно и отметить это событие. Напомним, медальный зачет возглавляет сборная Китая, а белорусы расположились на 27-й строчке. 

# Паралимпийские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября
04 сентября 2021 15:38

В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября

Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до 7 человек
04 сентября 2021 15:27

Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до 7 человек

Талибы захватили последний район в Афганистане. Погибли 17 человек
04 сентября 2021 15:04

Талибы захватили последний район в Афганистане. Погибли 17 человек