Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020

Летние Паралимпийские игры в Токио подошли к финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летние Паралимпийские игры в Токио подошли к финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 сентября в Токио проходит торжественная церемония закрытия. Мероприятие проходит без зрителей, но благодаря технологиям XXI века можно оценить торжество во всей красе.
Церемония закрытия Игр началась с выступления музыкантов. Под их аккомпанемент прошло красочное шоу с участием 40 артистов балета.
После этого стартовал и парад флагов стран-участниц соревнований.
Стоит отметить, что главная особенность закрытия Паралимпиады – что в ней принимают участие не только спортсмены, но и исполнители с особенностями здоровья.
После шествия флагов перед зрителями шоу выступил однорукий гитарист и ансамбль барабанщиков с нарушениями слуха.
История летних Паралимпийских игр-2020 написана, теперь всем можно и отметить это событие. Напомним, медальный зачет возглавляет сборная Китая, а белорусы расположились на 27-й строчке.