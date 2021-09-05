Парад флагов и выступление однорукого гитариста. В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады-2020

Летние Паралимпийские игры в Токио подошли к финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 сентября в Токио проходит торжественная церемония закрытия. Мероприятие проходит без зрителей, но благодаря технологиям XXI века можно оценить торжество во всей красе.

Церемония закрытия Игр началась с выступления музыкантов. Под их аккомпанемент прошло красочное шоу с участием 40 артистов балета.

После этого стартовал и парад флагов стран-участниц соревнований.

Стоит отметить, что главная особенность закрытия Паралимпиады – что в ней принимают участие не только спортсмены, но и исполнители с особенностями здоровья.

После шествия флагов перед зрителями шоу выступил однорукий гитарист и ансамбль барабанщиков с нарушениями слуха.