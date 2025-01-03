За 2024-й население сектора Газа сократилось на 6%

По данным Центрального статистического бюро, более чем за год число жителей анклава уменьшилось на 160 тысяч человек и теперь составляет свыше двух миллионов. С начала боевых действий в октябре 2023 года жертвами израильских атак стали более 45 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся 11 тысяч палестинцев, а свыше 100 тысяч жителей вынужденно покинули свои дома.