Всего 16% немцев верят в переизбрание Шольца на пост канцлера Германии
Предыдущий год стал одним из знаковых в мировой политике. Электоральные кампании по всему земному шару заметно изменили устоявшийся ландшафт. Среди громких событий можно отметить возвращение Трампа в Белый дом, усиление правых партий в Евросоюзе и правительственный крен в Великобритании. Однако, как говорят эксперты, нынешний год также обещает много перемен и сюрпризов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние несколько недель с первых полос мировых изданий не уходят новости о политическом кризисе в Германии. После развала правящей коалиции Шольца Бундестаг вынес вотум недоверия его кабмину, после чего президент ФРГ распустил парламент. Внеочередные выборы назначены на 23 февраля. По данным последних соцопросов, лишь 16 % респондентов верят в его переизбрание. Основной причиной недоверия к Шольцу называют убийство промышленности. За три года экономика дошла до точки невозврата, когда темпы стагнации индустриального сектора бьют любые антирекорды.
Клеменс Фюст, эксперт (Германия):
Политики должны решить, что если мы хотим выйти из этого слабого роста, что также необходимо для защиты государства всеобщего благосостояния, то мы должны теперь сосредоточиться на росте. Это означает создание лучших условий для работы и лучших условий для инвестиций в Германию. И это означает, что другие цели должны отойти на второй план.
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