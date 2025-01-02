Всего 16% немцев верят в переизбрание Шольца на пост канцлера Германии

Предыдущий год стал одним из знаковых в мировой политике. Электоральные кампании по всему земному шару заметно изменили устоявшийся ландшафт. Среди громких событий можно отметить возвращение Трампа в Белый дом, усиление правых партий в Евросоюзе и правительственный крен в Великобритании. Однако, как говорят эксперты, нынешний год также обещает много перемен и сюрпризов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние несколько недель с первых полос мировых изданий не уходят новости о политическом кризисе в Германии. После развала правящей коалиции Шольца Бундестаг вынес вотум недоверия его кабмину, после чего президент ФРГ распустил парламент. Внеочередные выборы назначены на 23 февраля. По данным последних соцопросов, лишь 16 % респондентов верят в его переизбрание. Основной причиной недоверия к Шольцу называют убийство промышленности. За три года экономика дошла до точки невозврата, когда темпы стагнации индустриального сектора бьют любые антирекорды.