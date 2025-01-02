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Подельникам террористов из Крокуса грозит до 15 лет тюрьмы в Турции

02 января 2025 14:30
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Генеральная прокуратура Стамбула потребовала от 7,5 до 15 лет тюремного срока для пятерых иностранцев, обвиненных в контактах с лицами, совершившими теракт в Крокус Сити Холле. Об этом пишет РИА Новости.

Подельникам террористов из Крокуса грозит до 15 лет тюрьмы в Турции-1

Фото: pixabay

Подсудимые поддерживали связь с террористами и укрылись в «безопасном жилье» в Стамбуле. Трое из них были задержаны при попытке выехать в Иран, один – с семьей. Задержанные признались в контактах с террористами и планировании терактов.

# Россия # Теракт # Турция

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