Подельникам террористов из Крокуса грозит до 15 лет тюрьмы в Турции

Генеральная прокуратура Стамбула потребовала от 7,5 до 15 лет тюремного срока для пятерых иностранцев, обвиненных в контактах с лицами, совершившими теракт в Крокус Сити Холле. Об этом пишет РИА Новости.

Подсудимые поддерживали связь с террористами и укрылись в «безопасном жилье» в Стамбуле. Трое из них были задержаны при попытке выехать в Иран, один – с семьей. Задержанные признались в контактах с террористами и планировании терактов.