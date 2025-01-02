Прямой эфир

27 человек пострадали. Автобус с туристами из РФ в попал в ДТП

02 января 2025 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Автобус с 37 российскими гражданами попал в аварию в Таиланде. В результате аварии пострадали 27 человек, они были доставлены в больницу в Паттайе. Об этом пишет РИА Новости.

27 человек пострадали. Автобус с туристами из РФ в попал в ДТП-1

Фото: pixabay

Шофер не смог справиться с управлением и въехал в ограду, а затем в автомобиль Toyota Fortuner. Туристы как раз возвращались с экскурсии, все они живы и находятся на осмотре у врачей. Работники туроператора оказывают помощь пострадавшим и связываются со страховой компанией. 

Таиланд входит в число стран с высоким числом дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

# ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Подельникам террористов из Крокуса грозит до 15 лет тюрьмы в Турции
02 января 2025 14:30

Подельникам террористов из Крокуса грозит до 15 лет тюрьмы в Турции

В МИД КНР был презентован логотип председательства Китая в ШОС
02 января 2025 13:31

В МИД КНР был презентован логотип председательства Китая в ШОС

«Сине-желтый». Зеленский ошибся с цветом флага в новогоднем обращении
02 января 2025 12:26

«Сине-желтый». Зеленский ошибся с цветом флага в новогоднем обращении