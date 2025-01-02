27 человек пострадали. Автобус с туристами из РФ в попал в ДТП

Автобус с 37 российскими гражданами попал в аварию в Таиланде. В результате аварии пострадали 27 человек, они были доставлены в больницу в Паттайе. Об этом пишет РИА Новости.

Шофер не смог справиться с управлением и въехал в ограду, а затем в автомобиль Toyota Fortuner. Туристы как раз возвращались с экскурсии, все они живы и находятся на осмотре у врачей. Работники туроператора оказывают помощь пострадавшим и связываются со страховой компанией.

Таиланд входит в число стран с высоким числом дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.