Южный Китай борется с масштабными наводнениями – свыше 100 тысяч жителей эвакуированы

Южный Китай борется с масштабными наводнениями. Спасатели эвакуировали свыше 100 тысяч жителей провинции Гуандун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она сильнее остальных регионов пострадала из-за мощных ливней, которые обрушились на часть страны. Известно о гибели как минимум четырех человек. Еще 10 числятся пропавшими без вести. Серьезным оказался и материальный ущерб в результате удара стихии. Рухнули почти 40 жилых домов. Примерно столько же получили повреждения. По подсчетам специалистов, на восстановительные работы понадобится не менее 140 миллионов юаней.