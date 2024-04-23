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Южный Китай борется с масштабными наводнениями – свыше 100 тысяч жителей эвакуированы

23 апреля 2024 17:36
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Южный Китай борется с масштабными наводнениями. Спасатели эвакуировали свыше 100 тысяч жителей провинции Гуандун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южный Китай борется с масштабными наводнениями – свыше 100 тысяч жителей эвакуированы-1

Она сильнее остальных регионов пострадала из-за мощных ливней, которые обрушились на часть страны. Известно о гибели как минимум четырех человек. Еще 10 числятся пропавшими без вести. Серьезным оказался и материальный ущерб в результате удара стихии. Рухнули почти 40 жилых домов. Примерно столько же получили повреждения. По подсчетам специалистов, на восстановительные работы понадобится не менее 140 миллионов юаней.

Южный Китай борется с масштабными наводнениями – свыше 100 тысяч жителей эвакуированы-4

Затоплены сельскохозяйственные угодья, улицы и даже целые города. Синоптики пессимистичны в своих прогнозах. Эксперты опасаются, что уровень воды в реках может достичь максимума, который бывает «раз в 100 лет». Пока этого не произошло, но Гуандун часто страдает от наводнений из-за штормовых приливов.

# Наводнение # Новости Китая

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