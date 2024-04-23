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США признали, что Беларусь не похищала детей Донбасса в 2023-м году

23 апреля 2024 17:00
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Когда все средства хороши: европейские власти не раз доказывали, что готовы идти на крайние меры, лишь бы дискредитировать нашу страну. Цинизм и лицемерие еврочиновников не знают границ, однако все тайное становится явным и считаться с этим вынуждены в том числе за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США признали, что Беларусь не похищала детей Донбасса в 2023-м году-1

Госдеп США признал, что Беларусь не похищала детей Донбасса в 2023-м году. Об этом говорится в отчетном докладе американского ведомства о ситуации с правами человека в мире. В постоянных попытках дискредитировать Минск, европейская пропаганда не стесняется использовать даже самые грязные методы. Так, в 2023 году Беларусь и Россию обвинили в похищение детей из Донбасса.

Прежде чем разобраться в ситуации, ЕС ввел санкции в отношении нашего соотечественника. Под ограничения попал генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, который был на Донбассе с гуманитарной миссией. Так Минск «отблагодарили» за помощь детям и всем нуждающимся. Но сегодня невиновность белорусских деятелей вынуждены признать и на Западе. Впрочем, ждать извинений, понятно, не стоит. Достаточно самого факта признания преднамеренной ошибки. Очередная попытка оклеветать нашу страну с треском провалилась.

# Международная политика

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