Шольц заявил, что у Путина нет права цитировать Иммануила Канта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у президента России Владимира Путина нет никаких прав на цитирование слова Иммануила Канта, сообщает Die Welt. Об этом пишет РИА Новости.

Шольц, выступивший на торжественной церемонии, приуроченной к 300-летию со дня рождения Канта, утверждал, что в России пытаются прибрать к рукам Канта и его труды, что идет вразрез с его позицией о мире.

На слова Шольца отреагировала администрация Калининградской области, заявив, что ни один человек не делал больше для увековечения памяти Канта, чем Россия. Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков напомнил, что Кант умер как подданный России. В свою очередь, Владимир Путин назвал Канта великим мыслителем и подчеркнул его призывы к независимому мышлению.