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Сейм Литвы отклонил предложение по лимиту поездок на родину для граждан Беларуси

23 апреля 2024 17:00
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Проблески здравого смысла наблюдаются и в Литве. Сейм республики отклонил предложение по лимиту поездок на родину для граждан Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм Литвы отклонил предложение по лимиту поездок на родину для граждан Беларуси-1

Против данной инициативы проголосовали 45 депутатов. Поддержали идею лишь 20 политиков, еще 45 человек воздержались от принятия какого-либо решения. Напомним, ранее в Вильнюсе предложили ограничить количество поездок россиян и белорусов, живущих в Литве, на родину. Предполагалось разрешать выезд домой не чаще одного раза в три месяца. За нарушение так называемого лимита было предусмотрено наказание: а именно лишения ВНЖ. Некоторые политики прибалтийской страны назвали подобную инициативу неадекватной. Поэтому неудивительно, что единогласного одобрения она не получила.

# Международная политика # Новости Литвы

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