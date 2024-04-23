Сейм Литвы отклонил предложение по лимиту поездок на родину для граждан Беларуси

Проблески здравого смысла наблюдаются и в Литве. Сейм республики отклонил предложение по лимиту поездок на родину для граждан Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против данной инициативы проголосовали 45 депутатов. Поддержали идею лишь 20 политиков, еще 45 человек воздержались от принятия какого-либо решения. Напомним, ранее в Вильнюсе предложили ограничить количество поездок россиян и белорусов, живущих в Литве, на родину. Предполагалось разрешать выезд домой не чаще одного раза в три месяца. За нарушение так называемого лимита было предусмотрено наказание: а именно лишения ВНЖ. Некоторые политики прибалтийской страны назвали подобную инициативу неадекватной. Поэтому неудивительно, что единогласного одобрения она не получила.