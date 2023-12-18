Южную Корею накрыла снежная буря. В северных и центральных регионах страны выпало до 30 сантиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горных районах введен уровень чрезвычайного положения. Синоптики обещают, что в ближайшее время придет новая волна холодов, снега будет еще больше. Поваленные деревья заблокировали дороги в окрестностях Сеула. Экстренные службы разбирают завалы. Данные о пострадавших или погибших не поступали.