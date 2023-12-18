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Южную Корею накрыла снежная буря

18 декабря 2023 06:14
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Южную Корею накрыла снежная буря. В северных и центральных регионах страны выпало до 30 сантиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южную Корею накрыла снежная буря-1

В горных районах введен уровень чрезвычайного положения. Синоптики обещают, что в ближайшее время придет новая волна холодов, снега будет еще больше. Поваленные деревья заблокировали дороги в окрестностях Сеула. Экстренные службы разбирают завалы. Данные о пострадавших или погибших не поступали.

# Природные катаклизмы # Новости Южной Кореи

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