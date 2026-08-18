Новости по тегу #Новости Южной Кореи

Тонны земли и грязи завалили два нижних этажа.
Сообщается, что один из цехов предприятия уже полностью уничтожен. Пока нет информации сколько точно рабочих находились на заводе в момент возгорания. Количество пострадавших может возрасти.
По сообщению властей, все пассажиры и экипаж благополучно доставлены на берег. Пострадали три человека.
Днем 20 августа по всей стране прозвучала сирена. Услышав сигнал тревоги, жители направились в подземные убежища, автомобильное движение на дорогах остановилось.
В некоторых районах за стуки выпало до 200 сантиметров осадков.
Сильные дожди, которые идут уже несколько дней, вызвали наводнения и оползни.
Выборы в стране проходят в один тур, то есть кандидат получивший простое большинство и станет президентом.
Все погибшие – члены экипажа.
Как сообщили в полиции, подозреваемый зашел в магазин и стал наносить удары по находившимся там людям, жертвой атаки стал продавец, пострадала пожилая женщина.
Это связано с тем, что 4 апреля Конституционный суд страны должен объявить решение по делу об импичменте президенту.
В основном это пожилые люди, которые не успели эвакуироваться.
По счастливой случайности взорвалась только одна из них.
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