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Новости по тегу #Новости Южной Кореи

В результате оползня в Южной Корее погиб один человек
18 августа 2026 06:54

В результате оползня в Южной Корее погиб один человек

На крупнейшем в Южной Корее заводе по выпуску автозапчастей произошло ЧП – есть пострадавшие
20 марта 2026 11:23

На крупнейшем в Южной Корее заводе по выпуску автозапчастей произошло ЧП – есть пострадавшие

В Южной Корее сел на мель пассажирский паром – есть пострадавшие
20 ноября 2025 07:41

В Южной Корее сел на мель пассажирский паром – есть пострадавшие

В Южной Корее прошли учения гражданской обороны на случай воздушной атаки
21 августа 2025 07:03

В Южной Корее прошли учения гражданской обороны на случай воздушной атаки

Более 5 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Южной Корее
18 июля 2025 10:37

Более 5 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Южной Корее

Как минимум два человека стали жертвами непогоды в Южной Корее
18 июля 2025 06:17

Как минимум два человека стали жертвами непогоды в Южной Корее

В Южной Корее проходят внеочередные выборы президента
03 июня 2025 10:45

В Южной Корее проходят внеочередные выборы президента

Четыре человека погибли при крушении военного самолёта в Южной Корее
29 мая 2025 11:09

Четыре человека погибли при крушении военного самолёта в Южной Корее

В Южной Корее мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
20 мая 2025 08:09

В Южной Корее мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы

В Сеуле ожидаются масштабные акции – дипломаты призывают белорусов соблюдать меры предосторожности
03 апреля 2025 07:57

В Сеуле ожидаются масштабные акции – дипломаты призывают белорусов соблюдать меры предосторожности

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Южной Корее
27 марта 2025 07:05

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Южной Корее

В Южной Корее истребители случайно сбросили бомбы на деревню
06 марта 2025 07:45

В Южной Корее истребители случайно сбросили бомбы на деревню