Германия лезет в долги, чтобы профинансировать Украину! Почему такая политика убийственна для ФРГ?

Украина так пытается подорвать безопасность соседних государств, что и у самой выходит самострел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Посмотрите, какой беспредел на неделе устроил депутат сельской рады в Закарпатье. Мужчина взорвал несколько гранат во время заседания.

В результате пострадали 26 человек. Шестеро были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, депутату от партии «Слуга народа» не дали высказаться, когда согласовывали бюджет. В итоге его слово все же стало последним.

На неделе слова еще одного «слуги народа» не возымели должного эффекта. Президенту Украины не удалось убедить Конгресс США выделить бюджет. Зеленский получил от американских ворот поворот. В Америке пообещали вернуться к этому вопросу в январе, но будет ли в этом смысл, конечно. Ведь на фронте украинские дела не очень.

А тут еще и Орбан подлил масла в огонь. На саммите ЕС, который прошел на неделе, Будапешт заблокировал выделение Киеву 50 миллиардов евро. Президент Венгрии также назвал – цитата – «плохим решением, ужасной ошибкой» начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.