Германия лезет в долги, чтобы профинансировать Украину! Почему такая политика убийственна для ФРГ?
Украина так пытается подорвать безопасность соседних государств, что и у самой выходит самострел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Посмотрите, какой беспредел на неделе устроил депутат сельской рады в Закарпатье. Мужчина взорвал несколько гранат во время заседания.
В результате пострадали 26 человек. Шестеро были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, депутату от партии «Слуга народа» не дали высказаться, когда согласовывали бюджет. В итоге его слово все же стало последним.
На неделе слова еще одного «слуги народа» не возымели должного эффекта. Президенту Украины не удалось убедить Конгресс США выделить бюджет. Зеленский получил от американских ворот поворот. В Америке пообещали вернуться к этому вопросу в январе, но будет ли в этом смысл, конечно. Ведь на фронте украинские дела не очень.
А тут еще и Орбан подлил масла в огонь. На саммите ЕС, который прошел на неделе, Будапешт заблокировал выделение Киеву 50 миллиардов евро. Президент Венгрии также назвал – цитата – «плохим решением, ужасной ошибкой» начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
Но средства все равно где-то нужно найти, и, похоже, текущие военные расходы хотят переложить на Германию. У ФРГ, конечно, лишних денег нет. Вот и пытается немецкий парламент отменить лимиты по госдолгу, чтобы профинансировать Украину из внешних средств.
Это значит, скорее всего, американцы деньги для Киева все-таки найдут. Но перед этим прокрутят их через финансовую систему Германии, то есть дадут их немцам в долг под проценты, а уже те – Зеленскому. Проблема для американцев не в украинской коррупции, а в том, что кредиторы хорошо понимают, что Украина эти средства никогда не вернет. А вот немцы – вполне, и, если что, именно они потом будут выбивать долги из Украины.
Проводник самоубийственной для Германии политики – Олаф Шольц. Он показал себя несамостоятельной фигурой и выполняет любые заказы Вашингтона.
Госдолг Германии за 2023 год увеличился до 2,4 триллиона евро, и к нему хотят приплюсовать украинскую помощь – еще 14 миллиардов. При этом немецкие СМИ пишут, что война продлится до 2026 года, и что Россия попробует взять города-миллионники – Днепр, Запорожье и Харьков. Видимо, чтобы этого не случилось, немцам и предлагают финансировать ВСУ.