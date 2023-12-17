Норвежский биатлонист Легрейд открыл стрельбу в отеле и был отстранен от гонок

Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Стурлу Легрейд из Норвегии был отстранен от участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) за несоблюдение правил безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), пишет РИА Новости.

Легрейд воспользовался винтовкой в жилом блоке, где проживала норвежская команда, и выстрелил. В результате никто из спортсменов не пострадал. Легрейд принес свои извинения биатлонному сообществу, своей сборной и владельцу отеля.

Он подчеркнул необходимость соблюдения правил безопасности. Отдел по контролю за честностью биатлона информирован и будет сотрудничать с властями Швейцарии в расследовании этого инцидента.