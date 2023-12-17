Всадник без головы – почему Польша и её дипломатия находятся в состоянии распада?
Украина продолжает терять союзников. Похоже, окончательно и бесповоротно от Киева отгородилась Варшава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На польско-украинской границе сохраняется напряженная обстановка, где застряли больше 2 тысяч грузовиков. На неделе в СМИ появилась информация, что в этой очереди умер украинский дальнобойщик.
Напомним, еще в начале ноября польские перевозчики вместе с фермерами заблокировали автомобильные КПП на границе с Украиной. Они требовали восстановить систему разрешений для коммерческих перевозчиков из соседней страны и разделить коридоры для пустых и загруженных машин. Но в результате очередь из грузовиков достигла 50 километров.
Но польские власти вместо решения насущных проблем заняты дележкой кабинетов и портфелей. После двух месяцев метаний, неопределенности и интриг премьер-министром стал Дональд Туск. Так как ни одна из партий в результате выборов не смогла набрать большинства голосов, премьера определил Сейм. Такое в польской истории впервые. Аналитики говорят, что к добру это не приведет и страну ждет по-настоящему сложный период.
Президент может налагать вето на любые законы, которые примет премьер. Второй инструмент Дуды – это Конституционный суд. Глава страны лично назначает его состав и чужими руками может признать любые действия Туска неконституционными. Им придется договариваться. Но во время избирательной кампании было вылито столько грязи, что перемирие будет непростым. Прямо во время присяги Качиньский с трибуны обозвал Туска немецким агентом, и, похоже, что «Право и справедливость» не пойдет ни на какие уступки новому премьеру.
Если Дуда останется верен своей партии, то как минимум два года Польшу ждет тяжелейших внутренний конфликт и недееспособный премьер. Однако Туск может его «купить» – предложить теплое местечко в Брюсселе после ухода с поста. Поэтому польское руководство сейчас не доверяет никому, даже соратникам, и везде ожидает подвоха. Понятно, что в такой обстановке поляки вряд ли смогут как-то влиять на белорусскую политику. Как пишут местные СМИ, «польская дипломатия находится в состоянии распада». Правда, восточной политикой в Польше занимался не МИД, а разведка. Но и спецслужбы сейчас обезглавлены, Туск поменял всех руководителей. Так что Польша сегодня напоминает всадника без головы, который на всех порах несется непонятно куда.