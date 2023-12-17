Всадник без головы – почему Польша и её дипломатия находятся в состоянии распада?

Украина продолжает терять союзников. Похоже, окончательно и бесповоротно от Киева отгородилась Варшава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На польско-украинской границе сохраняется напряженная обстановка, где застряли больше 2 тысяч грузовиков. На неделе в СМИ появилась информация, что в этой очереди умер украинский дальнобойщик.

Напомним, еще в начале ноября польские перевозчики вместе с фермерами заблокировали автомобильные КПП на границе с Украиной. Они требовали восстановить систему разрешений для коммерческих перевозчиков из соседней страны и разделить коридоры для пустых и загруженных машин. Но в результате очередь из грузовиков достигла 50 километров.

Но польские власти вместо решения насущных проблем заняты дележкой кабинетов и портфелей. После двух месяцев метаний, неопределенности и интриг премьер-министром стал Дональд Туск. Так как ни одна из партий в результате выборов не смогла набрать большинства голосов, премьера определил Сейм. Такое в польской истории впервые. Аналитики говорят, что к добру это не приведет и страну ждет по-настоящему сложный период.