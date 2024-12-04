Южнокорейская оппозиция передала в парламент обращение об импичменте президента

Политический кризис в Южной Корее, который спровоцировал президент, неожиданно объявив о введении военного положения в стране, продолжает разгораться. Оппозиционная демократическая партия выполнила обещание и передала в парламент обращение об импичменте главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что вопрос вынесут на голосование 6 или 7 декабря. Для Юн Сок Еля это может стать окончанием президентской карьеры, так как демократы, инициаторы отставки, как раз имеют большинство в парламенте. Вдобавок их поддерживают еще пять партий. Тем не менее, для импичмента потребуются голоса двух третей депутатов. Если они проголосуют «за», то обязанности главы государства до окончательного решения Конституционного суда будет исполнять премьер-министр. За отставку президента выступают и жители страны. Они убеждены, что он безосновательным введением военного положения ввел в страну в кризис.

Это было событие, которое я видел только в кино. Но в жизни я понял, насколько это серьезнее, чем можно себе представить. Экономическое положение в Южной Корее и так тяжелое, и тот факт, что президент вызывает такую тревогу среди жителей, делает ситуацию еще хуже. Я глубоко обеспокоен тем что происходит и очень обеспокоен будущим страны.