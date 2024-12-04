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Президенту Южной Кореи грозит объявление импичмента

04 декабря 2024 10:14
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Оппозиции Южной Кореи требуется еще 18 голосов для объявления импичмента президенту страны Юн Сок Ёле, пишет РИА Новости.

Представители Объединенной демократической партии сообщили о планах подать обвинения в государственном перевороте. Обвиняются президент страны Юн Сок Ёль, министр обороны Ким Ён Хён, министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин.

Порядка 40 депутатов, представляющих Объединенную демократическую партию, Партию обновления родины, Прогрессивную партию, Партию базового дохода, Социал-демократическую партию создали коалицию. Объединение носит название «Депутатский альянс за импичмент Юн Сок Ёля». Члены союза сообщили, что в этот же день будет представлен проект импичмента.

# Международная политика # Юн Сок Ёль

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