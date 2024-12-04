В Тбилиси продолжаются стычки демонстрантов с полицией

Демонстранты по уже привычному сценарию пытались штурмовать парламент, но власти были готовы к этому. Спецназу при помощи водометов и слезоточивого газа удалось быстро оттеснить погромщиков от здания. Несмотря на призывы разойтись, они по-прежнему остаются на улицах. Причем демонстранты прибегают к все более жестким и радикальным формам протеста. Как сообщили в полиции, правоохранители задержали мужчину, который готовил взрыв в Тбилиси. Ранее премьер-министр Грузии заявил, что за протестами стоят представители оппозиции и неправительственных организаций, которые действуют по указке западных кураторов. Напомним, протесты не прекращаются с 28 ноября, после того как премьер заявил о приостановке рассмотрения вопроса о переговорах по членству страны в Евросоюзе.