Президент Южной Кореи отменил военное положение в стране

Неожиданная попытка президента Южной Кореи Юн Сок Еля ввести в стране военное положение спустя 6 часов закончилась провалом. За его отмену проголосовал парламент и правительство. Военные покинули Сеул и вернулись в места дислокации, а вся администрация президента в полном составе подала в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам глава государства отменил на сегодня все мероприятия.

Говорить об окончании политического кризиса еще очень рано. Оппозиционная демократическая партия потребовала отставки президента, и если он не уйдет сам – объявить ему импичмент. Кроме того, Юн Сок Еля намерены обвинить в госизмене, так как его действия нарушили конституцию, и он не выполнил ни одного из требований, необходимых для объявления военного положения. Оппозицию поддержал и народ. Федерация профсоюзов Южной Кореи объявила о начале бессрочной забастовки. В Сеуле и других городах проходят митинги с требованием отставки президента и правительства.

Напомним, накануне президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР. После этого депутаты провели экстренное заседание, на котором проголосовали за его отмену. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.