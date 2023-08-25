Прямой эфир

Южная Корея отрабатывает сценарий полномасштабной войны с КНДР

25 августа 2023 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. В Южной Корее проходят совместные учения Сеула и Вашингтона. За основу взят сценарий полномасштабной войны с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея отрабатывает сценарий полномасштабной войны с КНДР-1

Основная часть маневров – на объектах, имитирующих густонаселенный город. В них задействованы около 580 тысяч человек. Главная цель – усилить меры реагирования на ракетные и ядерные угрозы. В ходе учений также будут проведены три десятка дополнительных крупномасштабных общевойсковых мероприятий.

# Военные учения # Новости Южной Кореи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Береговая охрана Греции спасла 19 мигрантов
25 августа 2023 06:34

Береговая охрана Греции спасла 19 мигрантов

Банковский сектор Британии переживает серьёзный кризис
25 августа 2023 06:27

Банковский сектор Британии переживает серьёзный кризис

Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото
25 августа 2023 06:26

Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото