Южная Корея отрабатывает сценарий полномасштабной войны с КНДР

Новости Южной Кореи. В Южной Корее проходят совместные учения Сеула и Вашингтона. За основу взят сценарий полномасштабной войны с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная часть маневров – на объектах, имитирующих густонаселенный город. В них задействованы около 580 тысяч человек. Главная цель – усилить меры реагирования на ракетные и ядерные угрозы. В ходе учений также будут проведены три десятка дополнительных крупномасштабных общевойсковых мероприятий.