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Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото

25 августа 2023 06:26
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Новости США. Дональд Трамп завершил процесс оформления в тюрьме округа Фултон штата Джорджия и освобожден под залог. Бывшего президента США обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото-1

Процедура оформления обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Известно, что после ее прохождения и непродолжительного ареста Трамп отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов. Таким образом он стал первым бывшим или настоящим президентом США, у которого есть официальное тюремное фото. Оно же оказалось и первым с 2021 года постом в социальной сети, которая ранее называлась Twitter. Эта публикация всего за час набрала более 80 тысяч комментариев и 335 тысяч лайков, а сын экс-президента уже начал продажу мерча с тюремным снимком отца. Ассортимент включает футболки, кружки и постеры.

# Международная политика # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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