Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото

Процедура оформления обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Известно, что после ее прохождения и непродолжительного ареста Трамп отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов. Таким образом он стал первым бывшим или настоящим президентом США, у которого есть официальное тюремное фото. Оно же оказалось и первым с 2021 года постом в социальной сети, которая ранее называлась Twitter. Эта публикация всего за час набрала более 80 тысяч комментариев и 335 тысяч лайков, а сын экс-президента уже начал продажу мерча с тюремным снимком отца. Ассортимент включает футболки, кружки и постеры.