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Банковский сектор Британии переживает серьёзный кризис

25 августа 2023 06:27
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Новости Великобритании. Банковский сектор Британии переживает серьезный кризис. Почти 7 тысяч сотрудников подали заявления об увольнении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банковский сектор Британии переживает серьёзный кризис-1

В первую очередь на это повлиял Брексит, который значительно осложнил операции с континентом, вынуждая специалистов перебираться в другие финансовые центры Европы. Отток британских сотрудников уже привел к усилению позиций Дублина, Франкфурта и Парижа. Хотя еще несколько лет назад именно Лондон считался единым европейским финансовым центром.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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