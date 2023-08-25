Банковский сектор Британии переживает серьёзный кризис

Новости Великобритании. Банковский сектор Британии переживает серьезный кризис. Почти 7 тысяч сотрудников подали заявления об увольнении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь на это повлиял Брексит, который значительно осложнил операции с континентом, вынуждая специалистов перебираться в другие финансовые центры Европы. Отток британских сотрудников уже привел к усилению позиций Дублина, Франкфурта и Парижа. Хотя еще несколько лет назад именно Лондон считался единым европейским финансовым центром.