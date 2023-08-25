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Береговая охрана Греции спасла 19 мигрантов

25 августа 2023 06:34
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Новости Греции. Береговая охрана Греции спасла 19 мигрантов, среди которых были дети. Переполненное рыбацкое судно дрейфовало возле острова Лесбос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Береговая охрана Греции спасла 19 мигрантов-1

На кадрах спасательной операции люди просят о помощи. Их заметили сотрудники береговой охраны Греции, которые патрулировали воды недалеко от острова. Мигрантов доставили на берег. Скоро их разместят в лагере, где окажут необходимую медицинскую помощь. Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из государств Ближнего Востока, Азии и Африки. Они пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии.

# Беженцы # Новости Греции # Фотофакт

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