Прямой эфир

Южная Корея открыла предупредительный огонь по дрону КНДР

26 декабря 2022 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. Южная Корея открыла предупредительный огонь по беспилотнику КНДР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять северокорейских дронов пересекли территорию страны, сообщает местное новостное агентство со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Южная Корея открыла предупредительный огонь по дрону КНДР-1

По их информации, утром было обнаружено несколько неизвестных следов в провинции Кенгидо. Военные идентифицировали объект как беспилотный летательный аппарат, после чего несколько раз передали предупреждения, а затем произвели выстрелы. Впервые за пять лет беспилотник КНДР вторгся в воздушное пространство Южной Кореи.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Новости Южной Кореи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Париже не прекращаются столкновения курдов с полицией
26 декабря 2022 12:41

В Париже не прекращаются столкновения курдов с полицией

Эрдоган: Запад не пытался выступить посредником в разрешении украинского конфликта
26 декабря 2022 12:40

Эрдоган: Запад не пытался выступить посредником в разрешении украинского конфликта

Число жертв снежных бурь в США увеличилось до 50
26 декабря 2022 12:31

Число жертв снежных бурь в США увеличилось до 50