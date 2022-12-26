Южная Корея открыла предупредительный огонь по дрону КНДР

Новости Южной Кореи. Южная Корея открыла предупредительный огонь по беспилотнику КНДР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять северокорейских дронов пересекли территорию страны, сообщает местное новостное агентство со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По их информации, утром было обнаружено несколько неизвестных следов в провинции Кенгидо. Военные идентифицировали объект как беспилотный летательный аппарат, после чего несколько раз передали предупреждения, а затем произвели выстрелы. Впервые за пять лет беспилотник КНДР вторгся в воздушное пространство Южной Кореи.