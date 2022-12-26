Эрдоган: Запад не пытался выступить посредником в разрешении украинского конфликта

Запад не пытался выступить посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наоборот, западные страны только усиливали провокации, отметил он. В частности, Эрдоган вспомнил о черноморском зерновом коридоре, в котором именно Турция сыграла роль посредника.

Напомним, цель сделки – передать продовольствие нуждающимся странам. Так, в Европу в результате вывоза сельхозпродукции из Украины было доставлено 44 % зерна, в Турцию – 16 %. Кроме того, Россия и Турция договорились сконцентрироваться на африканских странах. Москва обещала поставлять туда зерно бесплатно. А Анкара в свою очередь выступила с предложением перемалывать это зерно в муку на турецких мельницах и передавать ее в Африку.