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Число жертв снежных бурь в США увеличилось до 50

26 декабря 2022 12:31
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Новости США. Число жертв снежных бурь в США увеличилось до 50. Вот уже несколько дней разные штаты страдают из-за непогоды, в 12 из них произошли трагедии со смертельным исходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная причина – дорожные аварии.

Число жертв снежных бурь в США увеличилось до 50-1

В Нью-Йорке снегопад минувшей ночью назвали рекордным. Метель погрузила улицы в настоящий хаос. Так, в ловушке оказались сотни автомобилистов города. Обледенелые трассы собрали очередь из машин, двигаться по такой гололедице было крайне сложно, а потому водителям советовали оставаться дома. А тем, кто не послушал, пришлось обращаться к экстренным службам. Как рассказал губернатор Нью-Йорка, 200 военнослужащих были мобилизованы в западной части города, чтобы помочь полиции и пожарным.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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