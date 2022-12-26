В Париже не прекращаются столкновения курдов с полицией

Новости Франции. Трое погибших, четверо раненых. В Париже не прекращаются столкновения курдов и правоохранителей. Беспорядки вспыхнули после стрельбы в 10-м округе французской столицы три дня назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако и сегодня в городе по-прежнему неспокойно. На улицах горят перевернутые автомобили, в полицию летят камни, протестующих разгоняют слезоточивым газом. Недовольные курды назвали произошедшее политическим терактом. Они обвиняют в нападении власти Турции. Однако, по заявлению местной полиции, эта версия не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле террорист, житель Франции, не выполнял заказ, хотя мотивы его стрельбы по-прежнему не установлены.

Напомним, мужчина, застреливший троих человек у курдского культурного центра, задержан. В прошлом году он привлекался за нападение с саблей на лагерь мигрантов, рассказали в полиции.