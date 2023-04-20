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Южная Корея не передает оружие Украине ради стабильных отношений с Россией – Ренхап

20 апреля 2023 06:00
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Сеул не поставляет Киеву вооружение, чтобы не испортить стабильные отношения с Российской Федерацией. Об этом сообщили в офисе президента Республики Корея, информирует РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

В офисе главы Южной Кореи отметили, что позиция властей по поддержке Украины в военном плане остается неизменной, а высказывания президента имеют лишь только гипотетический характер.

В среду, 19 апреля, глава Южной Кореи Юн Сок Ёль озвучил, что военная помощь киевскому режиму может быть оказана в случае, если возникнет ситуация в Украине, с которой международное сообщество не сможет смириться. В Кремле прокомментировали это заявление, отметив, что поставки оружия Киеву со стороны Сеула означали бы вовлеченность в украинский конфликт.

# Международная политика # Юн Сок Ёль

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