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70% американцев не верят в улучшение экономической ситуации в США

19 апреля 2023 19:13
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Новости США. Новый рекорд установили жители США. На этот раз американцы продемонстрировали верх пессимизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70% американцев не верят в улучшение экономической ситуации в США-1

Это подтверждают данные опроса, проведенного в разных штатах страны. Посвящено исследование было экономике. И как выяснили специалисты, более 80 % граждан изменили свой образ жизни из-за инфляции. При этом спрашивали американцев и об их ожиданиях от будущего. Но оказалось, что надежда страну почти покинула. Около 70 % жителей не верят в улучшение экономической ситуации в Штатах. Это рекорд за всю историю проводимых исследований в стране.

# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

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