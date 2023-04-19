70% американцев не верят в улучшение экономической ситуации в США

Это подтверждают данные опроса, проведенного в разных штатах страны. Посвящено исследование было экономике. И как выяснили специалисты, более 80 % граждан изменили свой образ жизни из-за инфляции. При этом спрашивали американцев и об их ожиданиях от будущего. Но оказалось, что надежда страну почти покинула. Около 70 % жителей не верят в улучшение экономической ситуации в Штатах. Это рекорд за всю историю проводимых исследований в стране.