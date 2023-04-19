Венгрия отказалась импортировать из Украины мясо, яйца, овощи и другие продукты

Венгрия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины. Помимо зерновых культур, туда попали мясо, яйца, овощи, мед, хлебобулочные изделия и сахар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ уже опубликован, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Однако Будапешт может продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов, если ЕС не примет шагов по защите местных аграриев, заявили в венгерском Министерстве сельского хозяйства.