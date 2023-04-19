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Венгрия отказалась импортировать из Украины мясо, яйца, овощи и другие продукты

19 апреля 2023 19:11
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Венгрия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины. Помимо зерновых культур, туда попали мясо, яйца, овощи, мед, хлебобулочные изделия и сахар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия отказалась импортировать из Украины мясо, яйца, овощи и другие продукты-1

Соответствующий указ уже опубликован, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Однако Будапешт может продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов, если ЕС не примет шагов по защите местных аграриев, заявили в венгерском Министерстве сельского хозяйства.

# Продукты питания # Фотофакт

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