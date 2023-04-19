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Литва предложила Латвии построить совместный военный полигон

19 апреля 2023 19:10
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Вильнюс предложил Риге построить общий военный полигон. Об этом рассказал глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва предложила Латвии построить совместный военный полигон-1

По его словам, такой объект мог бы заинтересовать сотрудников Прибалтийских стран по НАТО, поскольку «на Западе чувствуется дефицит территорий для военных маневров». При этом Латвия к строительству полигона пока не приступила, а Литва сосредоточилась на восстановлении уже имеющейся тренировочной территории. Встает вопрос: к чему готовится литовская армия? Ведь ранее власти приняли решение расширить полигон Пабраде. Ожидается, что после модернизации он сможет принять до 3 тысяч солдат НАТО и станет одним из самых современных в Прибалтике.

# НАТО # Фотофакт

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