Литва предложила Латвии построить совместный военный полигон

По его словам, такой объект мог бы заинтересовать сотрудников Прибалтийских стран по НАТО, поскольку «на Западе чувствуется дефицит территорий для военных маневров». При этом Латвия к строительству полигона пока не приступила, а Литва сосредоточилась на восстановлении уже имеющейся тренировочной территории. Встает вопрос: к чему готовится литовская армия? Ведь ранее власти приняли решение расширить полигон Пабраде. Ожидается, что после модернизации он сможет принять до 3 тысяч солдат НАТО и станет одним из самых современных в Прибалтике.