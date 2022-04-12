На Филиппинах в результате тропического шторма погибли не менее 25 человек

Циклон затронул девять регионов, а это порядка 140 тысяч человек. Часть жителей уже эвакуирована в безопасные районы. Но спасательная операция продолжается: еще 12 человек числятся пропавшими без вести. Шторм вызвал оползни и наводнения, превратил дороги в реки, повредил сотни домов и мосты. Люди спасают технику и выносят из своих домов мебель. Ко всему прочему непогода также стала причиной перебоев с водой и светом. В отдельных городах даже остановлена работа школ и предприятий.