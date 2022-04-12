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Правительство Шри-Ланки объявило о дефолте. Внешний долг страны составляет около 35 млрд долларов

12 апреля 2022 10:29
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Новости Шри-Ланки. Правительство Шри-Ланки больше не способно отдавать долги. Страна приостановила выплаты по всем внешним обязательствам. О дефолте заявило Министерство финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительство Шри-Ланки объявило о дефолте. Внешний долг страны составляет около 35 млрд долларов-1

В марте инфляция в Шри-Ланке побила 24-летний рекорд. И, как уточнил глава Центробанка, это еще не предел. Пик ожидается в мае. При этом экономический кризис начался в стране в конце 2021 года. Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению числа иностранных туристов. Но последней каплей стала нехватка топлива. Теперь электроэнергию в городах отключают часто и надолго. Победить кризис будет непросто: внешний долг Шри-Ланки составляет около 35 миллиардов долларов.  

# Экономический кризис # Нандалал Вирасингхе # Фотофакт

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