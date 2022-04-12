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В Эстонии четверть населения боится остаться без работы из-за экономической ситуации в стране

12 апреля 2022 11:55
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В Европе обеспокоены последствиями антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии четверть населения боится остаться без работы из-за экономической ситуации в стране-1

Данные опроса в Эстонии показали: более 85 % людей считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается. При этом четверть эстонцев боится потерять работу, а молодежь больше остальных переживает за резкий рост цен на недвижимость.  

В Эстонии четверть населения боится остаться без работы из-за экономической ситуации в стране-4

Нерадостные прогнозы дают и в Латвии. Там запасов газа осталось до осени. О ситуации жителям сообщил министр экономики Янис Витенбергс. Не обнадеживает также ситуация в энергетической отрасли всей Европы. В странах, ранее входивших в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные еще по советской технологии. Топливо для них импортировалось из России, теперь остаться без света рискуют 100 миллионов европейцев.  

# Экономический кризис # Янис Витенбергс # Фотофакт

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