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Юристы Великобритании вышли на протест. Люди недовольны ухудшением условий труда

27 июня 2022 19:54
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Новости Великобритании. Великобританию, которая еще не оправилась от крупной забастовки железнодорожников, вновь сотрясают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз стачку объявили юристы королевства.  

Юристы Великобритании вышли на протест. Люди недовольны ухудшением условий труда-1

Они недовольны падением зарплат, увеличением нагрузки и в целом ухудшением условий труда. Организаторы забастовки заявили, что она является попыткой предотвратить крах системы уголовного правосудия в стране. Только в Министерстве юстиции не увидели в этом никакой логики. По мнению чиновников, протесты могут только его ускорить. В судах уже накопилось более 60 тысяч нерассмотренных уголовных дел. Наказание преступников будет неоднократно откладываться, так как забастовки будут продолжаться в течение месяца.  

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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