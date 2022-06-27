Юристы Великобритании вышли на протест. Люди недовольны ухудшением условий труда

Новости Великобритании. Великобританию, которая еще не оправилась от крупной забастовки железнодорожников, вновь сотрясают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз стачку объявили юристы королевства.

Они недовольны падением зарплат, увеличением нагрузки и в целом ухудшением условий труда. Организаторы забастовки заявили, что она является попыткой предотвратить крах системы уголовного правосудия в стране. Только в Министерстве юстиции не увидели в этом никакой логики. По мнению чиновников, протесты могут только его ускорить. В судах уже накопилось более 60 тысяч нерассмотренных уголовных дел. Наказание преступников будет неоднократно откладываться, так как забастовки будут продолжаться в течение месяца.