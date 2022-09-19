ЮНИСЕФ: миллионы детей в Пакистане нуждаются в помощи

Новости Пакистана. Миллионы детей в Пакистане нуждаются в экстренной помощи. Тревогу забили в ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион серьезно пострадал от масштабных наводнений. В результате более 3,5 миллиона детей столкнулись с дефицитом еды и лекарств. При этом в пострадавших районах фиксируют вспышки малярии, кишечных инфекций, лихорадки и кожные заболевания. И чаще всего болеют именно дети.