ЮНИСЕФ: миллионы детей в Пакистане нуждаются в помощи

Новости Пакистана. Миллионы детей в Пакистане нуждаются в экстренной помощи. Тревогу забили в ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Миллионы детей в Пакистане нуждаются в экстренной помощи. Тревогу забили в ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регион серьезно пострадал от масштабных наводнений. В результате более 3,5 миллиона детей столкнулись с дефицитом еды и лекарств. При этом в пострадавших районах фиксируют вспышки малярии, кишечных инфекций, лихорадки и кожные заболевания. И чаще всего болеют именно дети.
Напомним, жертвами наводнений в Пакистане стали более полутора тысяч человек. Около трети из которых – дети. Бедствие назвали самой страшной гуманитарной катастрофой за последние 10 лет.