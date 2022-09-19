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ЮНИСЕФ: миллионы детей в Пакистане нуждаются в помощи

19 сентября 2022 06:25
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Новости Пакистана. Миллионы детей в Пакистане нуждаются в экстренной помощи. Тревогу забили в ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЮНИСЕФ: миллионы детей в Пакистане нуждаются в помощи-1

Регион серьезно пострадал от масштабных наводнений. В результате более 3,5 миллиона детей столкнулись с дефицитом еды и лекарств. При этом в пострадавших районах фиксируют вспышки малярии, кишечных инфекций, лихорадки и кожные заболевания. И чаще всего болеют именно дети.

ЮНИСЕФ: миллионы детей в Пакистане нуждаются в помощи-4

Напомним, жертвами наводнений в Пакистане стали более полутора тысяч человек. Около трети из которых – дети. Бедствие назвали самой страшной гуманитарной катастрофой за последние 10 лет.

# Дети # Новости Пакистана # Фотофакт

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