Юг Мексики страдает от масштабных наводнений

Масштабные наводнения на юге Мексики. Ураган принес штормовой ветер скоростью до 200 километров в час и сильные ливни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах за несколько часов выпало около 150 миллиметров осадков. Под водой улицы и дороги. Тысячи людей лишились имущества. Был закрыт один из крупнейших международных аэропортов. Для многих единственным средством передвижения стали лодки. Отмечаются перебои с электричеством и связью