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Юг Мексики страдает от масштабных наводнений

09 октября 2024 07:28
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Масштабные наводнения на юге Мексики. Ураган принес штормовой ветер скоростью до 200 километров в час и сильные ливни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юг Мексики страдает от масштабных наводнений-2

В некоторых районах за несколько часов выпало около 150 миллиметров осадков. Под водой улицы и дороги. Тысячи людей лишились имущества. Был закрыт один из крупнейших международных аэропортов. Для многих единственным средством передвижения стали лодки. Отмечаются перебои с электричеством и связью

# Природные катаклизмы # Новости Мексики

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