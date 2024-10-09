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Зеленский отменяет второй саммит мира по Украине в ноябре

09 октября 2024 07:14
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По словам советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Дарьи Заривной, саммит по Украине, запланированный на ноябрь текущего года, отменен, пишет РИА Новости.

Изначально должны состояться тематические конференции по пунктам «формулы мира» Зеленского, объяснила Заривная. Далее, по ее словам, исходя из основных положений, принятых коммюнике, будет определена основа для «мирного плана», а также будет решен вопрос касательно даты проведения второго саммита.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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