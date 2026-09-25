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Новости по тегу #Новости Мексики

Мощный ураган парализовал прибрежные районы Мексики
25 сентября 2026 06:47

Мощный ураган парализовал прибрежные районы Мексики

В Мексике автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков
26 июня 2026 09:59

В Мексике автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков

Открытие чемпионата мира по футболу в Мехико прошло на фоне массовых акций протеста
12 июня 2026 09:25

Открытие чемпионата мира по футболу в Мехико прошло на фоне массовых акций протеста

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек
18 мая 2026 07:27

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек

В Мексике 11 человек погибли в результате крупного ДТП с автобусом
02 мая 2026 08:22

В Мексике 11 человек погибли в результате крупного ДТП с автобусом

Неизвестный открыл стрельбу по туристам в Мексике – есть жертвы
21 апреля 2026 08:30

Неизвестный открыл стрельбу по туристам в Мексике – есть жертвы

В Мехико усилили меры безопасности после гибели главы наркокартеля
24 февраля 2026 09:02

В Мехико усилили меры безопасности после гибели главы наркокартеля

В нескольких штатах Мексики объявлен режим ЧС из-за погромов
23 февраля 2026 07:41

В нескольких штатах Мексики объявлен режим ЧС из-за погромов

Мексику охватила волна протестов – ранены 100 полицейских и 20 демонстрантов
17 ноября 2025 07:07

Мексику охватила волна протестов – ранены 100 полицейских и 20 демонстрантов

Как минимум 23 человека погибли при пожаре на юго-западе Мексики
02 ноября 2025 10:48

Как минимум 23 человека погибли при пожаре на юго-западе Мексики

В Мехико взорвалась автоцистерна с газом – пострадали как минимум 57 человек
11 сентября 2025 08:29

В Мехико взорвалась автоцистерна с газом – пострадали как минимум 57 человек

Юг Мексики страдает от масштабных наводнений
09 октября 2024 07:28

Юг Мексики страдает от масштабных наводнений