Новости по тегу #Новости Мексики

В прибрежных штатах отменены занятия в школах и работа ведомств, развернуты экстренные убежища.
Водитель попытался скрыться, но врезался в придорожный столб. Еще до приезда полиции разъяренные болельщики выволокли его из салона и устроили самосуд.
За несколько часов до игры на улицы столицы вышли сотни тысяч людей. Местные жители возмущены тем, что власти тратят миллиарды долларов на украшение городов для туристов, игнорируя внутренние проблемы.
Среди жертв – шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетний.
Праздничные выходные в Мексике омрачило крупное ДТП. По меньшей мере 11 человек погибли и 31 пострадал из-за съехавшего с дороги автобуса.
В археологическом парке Теотиуакан вооруженный мужчина открыл огонь по группе туристов с вершины пирамиды.
Новость о его смерти вызвала волну насилия сразу в нескольких регионах. Челны картеля подожгли автомобили и коммерческие объекты, перекрыли трассы, фактически парализовав движение в ряде штатов.
Мексика охвачена массовыми беспорядками. Из 20 городов страны поступают сообщения о поджогах автомобилей, магазинов, блокаде дорог и стрельбе на улицах.
Поводом для возмущения стало насилие в Мексике, которое в основном исходит от наркокартелей.
Среди погибших четверо детей. Еще 12 получили ожоги различной степени тяжести.
19 раненых находятся в тяжелом состоянии.
В некоторых районах за несколько часов выпало около 150 миллиметров осадков. Под водой улицы и дороги. Тысячи людей лишились имущества.
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