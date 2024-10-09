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Неизвестный пытался сорвать пресс-конференцию Виктора Орбана в Страсбурге

09 октября 2024 07:27
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Неожиданный инцидент чуть не сорвал пресс-конференцию премьер-министра Венгрии в Европарламенте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный пытался сорвать пресс-конференцию Виктора Орбана в Страсбурге-2

Как только Виктор Орбан стал произносить речь, из зала выскочил мужчина, который криками прервал его. На несколько секунд произошла заминка, пока служба безопасности не вывела дебошира. Затем премьер Венгрии продолжил свое выступление. Уже известно, что хулиганскую акцию устроил противник политики Орбана.

# Международная политика

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