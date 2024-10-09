Пожары в Боливии за год уничтожили 10 млн гектаров леса

Лесные пожары в Боливии за год уничтожили десять миллионов гектаров леса. Это сопоставимо с территорией Кубы или Исландии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно пострадал сельскохозяйственный регион на востоке страны. На Санта-Крус приходится 70 % сгоревшего леса. С начала года зафиксировано более 80 тысяч пожаров. На прошлой неделе объявлено о национальном бедствии, введено чрезвычайное положение. По оценкам специалистов, большинство возгораний возникает по вине людей, однако засуха способствует более быстрому движению пламени.