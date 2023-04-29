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Yle: Зеленский сообщил о подготовке к наступлению на Крым

29 апреля 2023 07:24
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Украинский лидер Владимир Зеленский верит в успешность контрнаступательной операции, которая поспособствует захвату Крыма. Об этом он сказал в интервью скандинавскому Yle, пишет РИА Новости.

Согласно публикации, президент Украины подтвердил, что Украина активно готовится к контрудару и делает ставки на то, что у ВСУ получится оттеснить российскую армию, а после вернуть территории Крыма. Заявил Зеленский, что успешность ударного наступления во многом зависит от западного оружия, которым союзники активно снабжают киевский режим. Украинский президент не исключает, что этот конфликт может быть продолжительным.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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