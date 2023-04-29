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Смог напугать. Медведь подкрался к американцу, который читал книгу в гамаке

29 апреля 2023 07:13
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Надо отдать должное мужеству американца, который коротал время в гамаке, и тут к нему неожиданно подкрался косолапый.  Все это произошло в Северной Каролине.

Смог напугать. Медведь подкрался к американцу, который читал книгу в гамаке-1

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На видеозаписи видно, как Дэвид Оппенгеймер читает книгу, отдыхая в шезлонге за несколько мгновений до того, как медведь зашел. Мужчина отшатнулся, заставив зверя посмотреть на него снизу вверх. Их взгляды застыли на секунду, прежде чем медведь пошел обратно восвояси.

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