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Экс-разведчик США Риттер рассказал, как Штаты уйдут из Украины

29 апреля 2023 06:39
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Американцы уйдут из Украины, выключив телевизор, как это происходило при других конфликтах с участием Америки. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер, пишет РИА Новости. 

Экс-разведчик США Риттер рассказал, как Штаты уйдут из Украины-1

Фото: pixabay

По его словам, покидая Киев с его нынешними властями, что непременно произойдет, Америка останется в стороне. Штаты максимально отстранятся от Украины с ее проблемами точно также, как это было в Афганистане и Вьетнаме. Несмотря на полный провал и позор американской политики там, Вашингтон никак за это не заплатил, отметил Риттер. В Штатах просто выключили телевизор, чтобы не видеть и не слышать о последствиях. 

Американцы просто уходят, а те, кто доверился Америке и поставил все на кон, остаются сами по себе. Такой сценарий ждет Украину, уверен экс-разведчик. Ранее он сообщал, что после старта контрнаступления киевский режим ждет полный крах. Украина не победит Россию. ВСУ с начала спецоперации потеряли 80% от изначального числа солдат. Восполнить такие потери новыми бойцами крайне сложно, заявил Риттер. Он также отметил, что по оснащению и подготовке украинская армия очень сильно уступает российской. 

Экс-разведчик США Риттер рассказал о последствиях для Киева в случае удара по Москве

# Международная политика # Скотт Риттер

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