Американцы уйдут из Украины, выключив телевизор, как это происходило при других конфликтах с участием Америки. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его словам, покидая Киев с его нынешними властями, что непременно произойдет, Америка останется в стороне. Штаты максимально отстранятся от Украины с ее проблемами точно также, как это было в Афганистане и Вьетнаме. Несмотря на полный провал и позор американской политики там, Вашингтон никак за это не заплатил, отметил Риттер. В Штатах просто выключили телевизор, чтобы не видеть и не слышать о последствиях.

Американцы просто уходят, а те, кто доверился Америке и поставил все на кон, остаются сами по себе. Такой сценарий ждет Украину, уверен экс-разведчик. Ранее он сообщал, что после старта контрнаступления киевский режим ждет полный крах. Украина не победит Россию. ВСУ с начала спецоперации потеряли 80% от изначального числа солдат. Восполнить такие потери новыми бойцами крайне сложно, заявил Риттер. Он также отметил, что по оснащению и подготовке украинская армия очень сильно уступает российской.